Sukces 19-latki z zespołem Downa. Wygrała międzynarodowy konkurs piękności

Irlandka pokonała ponad 40 konkurentek z całego świata. Wspomniany konkurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wagę, wzrost czy stan zdrowia. Zmagania to nie tylko rywalizacja, ale także szansa na pomoc innym. Organizatorzy konkursu współpracują z fundacją pomagającą spełniać marzenia ciężko chorym dzieciom.

Prawdziwe znaczenie piękna

Jury Teen Ultimate Beauty of the World najpierw przesłuchiwało kandydatki, a później oceniało ich występ w różnych strojach. Pozowanie na wybiegach nie jest obce Grant, która już w wieku 13 lat występowała podczas tygodnia mody w Belfaście. Po ogłoszeniu wyników 19-latka powiedziała w rozmowie z mediami, że chce, by inne osoby wiedziały, iż „prawdziwym znaczeniem piękna jest to, kim jesteś, a nie jak wyglądasz” . – Życzliwość, współczucie i wewnętrzny blask to najwyższe piękno. Jeśli sędziowie dostrzegli te cechy we mnie, to jestem szczęśliwa – dodała.

Oprócz tytułu miss nastolatek, Grant przyznano także szereg innych wyróżnień. Przez najbliższy rok będzie uczestniczyła w sesjach zdjęciowych, a podczas przyszłorocznej edycji konkursu wystąpi w roli sędziego i mentorki uczestniczek.