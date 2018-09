Lech Wałęsa kończy 75 lat. Zobacz najlepsze MEMY z byłym prezydentem w roli głównej

Na profilu Lecha Wałęsy na Facebooku opublikowano nagranie, które powstało specjalnie z okazji 75. urodzin byłego prezydenta. Życzenia złożyli mu m.in. Tony Blair i Condoleezza Rice. W krótkim filmie wystąpił też Leszek Balcerowicz. – Jest pan Polsce bardzo potrzebny. Życzę panu wiele sił i zdrowia – powiedział.

Życzeń z okazji urodzin Lecha Wałęsy nie brakuje także na Twitterze. Kilka słów do byłego prezydenta w swoich wpisach skierował m.in. Janusz Piechociński i Michał Boni.

Nie od dziś wiadomo, że Lech Wałęsa często staje się bohaterem memów. Internauci często wykorzystują jego wypowiedzi, a ich twórczość później bardzo szybko rozprzestrzenia się po sieci.

Memy z byłym prezydentem stały się szczególnie popularne po tym, jak Wałęsa napisał na swoim profilu na Facebooku, że to on zainspirował Donalda Trumpa do startu w wyborach prezydenckich. Wałęsa zdradził, że w 2010 roku spotkał się z Trumpem w jego klubie na Florydzie. Jak stwierdził, prezydent elekt również nie zapomniał o tym spotkaniu. „Podobno wtedy pomyślał: »Skoro w Polsce możliwe było aby robotnik obalił komunizm i został prezydentem, to dlaczego w kapitalistycznej Ameryce milioner nie może zostać prezydentem…«” . „Jak widać i dla niego moja historia była inspiracją do działania” – skwitował Wałęsa. Internauci zastanawiali się, kogo jeszcze mógł zainspirować były przywódca „Solidarności” .

