„Dziwaczny żółw” z dwiema głowami hitem internetu. Zwierzę nie przeżyje na wolności

„Dziwaczny żółw”, jak nazwano go w artykule na łamach „Daily Mail”, to żółw czerwonolicy, który żyje obecnie w chińskiej prowincji Jiangxi. Zwierzę urodziło się trzy miesiące temu i przyciągnęło uwagę swoim niezwykłym wyglądem. Zmutowany gad ma dwie głowy. Naukowcy przekonują, że żółw nie może zostać wypuszczony na wolność, ponieważ jest mało prawdopodobne, by był w stanie przeżyć samodzielnie. Ponadto mógłby przekazać zły gen.

Na stronie „Daily Mail” można znaleźć nagranie przedstawiające niecodziennego żółwia. Jiang Jianping, badacz z Chińskiej Akademii Nauk wyjaśnił, że mutacja była prawdopodobnie spowodowana nieprawidłowością genetyczną lub innymi „czynnikami środowiskowymi”. – Prawdopodobnie nie będzie żył tak długo jak zwykłe żółwie – przyznał. Szanse przeżycia samotnego małego osobnika na wolności byłyby bardzo niskie.

Żółw czerwonolicy na wolności może przeżyć do 30 lat. Ze względu na zdolności aklimatyzacyjne postrzegany jest jako obcy gatunek inwazyjny, który może stanowić konkurencję dla żółwia błotnego.

