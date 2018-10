Mocny kandydat na pechowca roku. Niedoszły złodziej trafiony kamieniem, którym... sam rzucił

W rankingu największych pechowców, ten mężczyzna mógłby znaleźć się w czołówce. Policja z Maryland w Stanach Zjednoczonych szuka niedoszłego złodzieja, który nie do końca przemyślał swój plan wtargnięcia do jednego z budynków. Śledczy opublikowali nagranie, na którym widać, jak 20 września sprawca całego zamieszania rzuca cegłą lub dużym kamieniem w okno. Zrobił to jednak w taki sposób, że przedmiot odbił się i... trafił prosto w niego. Mężczyzna upadł na ziemię i widać wyraźnie, że mocno odczuł skutki uderzenia.

Policjanci wyjaśnili, że mężczyzna bardzo się przeliczył planując włamanie, ponieważ szyba, którą próbował zbić okazała się kuloodpornym szkłem chroniącym główną witrynę. Na nagraniu zarejestrowano ostatni pechowy rzut włamywacza, ale mundurowi wyjaśnili, że wcześniej wykonał jeszcze dwie podobne próby. Podejrzany przez kilka minut leżał na ziemi, aż w końcu wstał i opuścił miejsce zdarzenia.