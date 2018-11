Wszystkie dorosłe foki na Helu są w ciąży. Ojcem jest lokalny samiec alfa

– Trzy samiczki są w ciąży – 24-letnia Unda Marina i 20-letnie Ania i Ewa – relacjonowała Wioleta Miętkiewicz, koordynator opiekunów dzikich zwierząt.

Pracownica helskiego fokarium opisuje, że przez pierwsze trzy tygodnie małymi zajmują się matki, ale następnie muszą się nimi zaopiekować ludzie.

– Przenosimy je do baseników adaptacyjnych i tam uczą się samodzielności. Sprawdzamy czy poradzą sobie w naturalnym środowisko, czy zaczną samodzielnie pobierać pokarm. Jeżeli wszystko jest ok, to dostają nadajnik i wypuszczamy je na wolność – tłumaczyła Miętkiewicz.