Policyjny pies uczy się chodzić w... zimowych butach. Jego popisy mogą was rozbawić

„Kiedy jest zimno i śnieżnie na zewnątrz, ale ty jesteś futrzanym oficerem, który cały czas musi łapać złych gości” – brzmi podpis do wpisu na Twitterze, zamieszczonego przez policję z Dakoty Południowej w USA. Na opublikowanym nagraniu widzimy funkcjonariusza, który zakłada policyjnemu psu specjalne buty na zimę. Jaka była reakcja czworonoga? Chyba nie do końca wiedział, w jaki sposób ma się poruszać. Nieśmiało stawiał kroki, w końcu wspiął się w górę stojąc tylko na przednich łapach. Kiedy zorientował się, że chodzenie w butach wcale nie jest takie łatwe, stanął nieruchomo. Zobaczcie sami, jak zachowywał się pies. Wygląda na to, że będzie musiał jeszcze trochę poćwiczyć pod okiem oficerów, którzy byli bardzo rozbawieni całą sytuacją.

Nagranie z futrzanym stróżem prawa w roli głównej stało się hitem w mediach społecznościowych. Na Twitterze materiał zebrał już ponad 70 tys. polubień i został udostępniony 18 tys. razy. Z kolei na Facebooku wideo było oglądane ponad 2,3 miliona razy w mniej niż 48 godzin.

