Zastawili sąsiadce wyjazd głazem. Takiej zemsty się nie spodziewali

Pewnego poranka na Melissę Scruggs z Kalifornii czekała niemiła niespodzianka. Kobieta nie mogła wyjechać z parkingu, ponieważ na jej drodze znalazł się ogromny kamień. Jasne było, że tego dnia Melissa nie skorzysta z auta, nie miała bowiem szans na przesunięcie głazu. Jak to się stało, że kawałek skały w ogóle się tam znalazł? Odpowiedź była nad wyraz prosta – to dzieło sąsiadów, którzy od pewnego czasu uprzykrzali jej życie.

Amerykanka postanowiła, że tak tego nie zostawi, a zemstę przygotowała na kolejny dzień. Wcześniej jednak dała szansę na poprawę – zostawiła kartkę z żądaniem, by kamień zniknął do 7 rano kolejnego dnia. Ponieważ tak się nie stało, Melissa zaczęła wdrażać swój plan „B” .

Sąsiedzi nie wzięli bowiem pod uwagę, że kobieta może łatwo sięgnąć po inny sposób, niż przetoczenie ciężkiego głazu, co było dla niej niewykonalne. Melissa jest bowiem geologiem i zawodowo zajmuje się badaniem skał. Ma do tego potrzebny sprzęt, który także tym razem posłużył jej do rozłupania kamienia. O ile kobieta swoją pracę wykonała w słuchawkach, tak można powątpiewać, by sąsiedzi spali w nich o 7 rano. Tak więc czekała ich brutalna i głośna pobudka.

