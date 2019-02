Policyjna kamera nagrała UFO? „Wydaje się, że nie jesteśmy sami”

Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? Gdyby uwierzyć policji z Broome na północnym wybrzeżu Australii, należałoby odpowiedzieć na to pytanie: „raczej nie” . Wszystko za sprawą nagrania, które funkcjonariusze umieścili na Twitterze. Krótki film pokazuje obraz zarejestrowany przez kamerę monitoringu w trakcie burzy. Jest to właściwie wykonane telefonem nagranie monitora i to może wyjaśniać fenomen, który się na nim pojawia...

Na filmie widać bowiem poruszający się w lewym górnym rogu kształt przypominający spodek. Towarzyszy mu pochmurne niebo i liczne wyładowania atmosferyczne. „Po przejrzeniu nagrań monitoringu z miasta przy plaży w trakcie nocnej burzy, wydaje się że nie jesteśmy sami” - skomentowali policjanci. Portal Perthnow.com podaje, że inne wytłumaczenie dla tego fenomenu jest jeszcze bardziej prozaiczne – może to być odbicie światła samochodu.

