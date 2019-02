Amerykanie chcą... sprzedać jeden ze stanów. „Powiedzmy im, że są tam bobry”

Wniosek autorstwa Iana Hammonda opublikowany został na portalu Change.org. „Mamy za duży dług, a Montana jest bezużyteczna. Tylko powiedzmy im, że są tam bobry, czy coś tam” – brzmi uzasadnienie zaskakującego pomysłu.

Choć cała akcja ma ewidentnie satyryczny wydźwięk, nie brakuje osób, które ją wspierają. Dotychczas pod petycją udało się zebrać już ponad 7,5 tys. podpisów. W komentarzach pojawiają się głosy mieszkańców tego stanu, którzy liczą na... bezkosztową „przeprowadzkę” do Kanady, w której i tak chcieliby żyć. „Zróbmy to. Adoptujcie nas” - pisze CJ William. „Jako mieszkanka Montany w pełni popieram ten pomysł” – wtóruje Michelle Erb.

Montana zyskała prawa stanu w listopadzie 1889 roku. Jej obszar to 380 832 km², zamieszkuje ją nieco ponad milion mieszkańców. Autor petycji proponuje, by sprzedać to wszystko za 1 bilion dolarów.

