Brexit oczami twórców memów. „Jeszcze jedno bezsensowne głosowanie i...”

Brexit - memy

W piątek 29 marca po raz trzeci Izba Gmin odrzuciła porozumienie ws. brexitu, wypracowane przez premier Theresę May. Za przyjęciem umowy opowiedziało się 286 parlamentarzystów, a przeciwko było 344. Po ogłoszeniu wyników głosowania Donald Tusk zapowiedział zwołanie na 10 kwietnia specjalnego szczytu przywódców państw Rady Europejskiej.

Według wstępnych założeń Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Jednak termin ten został odroczony. Z ustaleń ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej wynika, że do brexitu dojdzie do 22 maja wówczas, gdy Izba Gmin zatwierdzi wynegocjowaną umowę z Unią Europejską. Porozumienie było już odrzucane przez brytyjskich parlamentarzystów, a unijni przywódcy są gotowi i na taki obrót spraw. W związku z tym, że umowa nie została przegłosowana, brexit miałby nastąpić do 12 kwietnia. Brytyjczycy będą musieli pożegnać się z UE bez umowy albo przedłużyć członkostwo do czasu wyjścia z impasu, m.in poprzez nową umowę.