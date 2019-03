To jedzenie odstrasza wyglądem. Internauci pokazują najgorsze zamówienia

Galeria:

W tych miejscach lepiej nie zamawiać. Najgorsze dania na wynos

Profil „Rate My Takeway” to dobry argument dla tych, którzy nie są zwolennikami jedzenia na mieście czy zamawiania posiłków do domu. Sosy wylane w dziwnych miejscach, zielone bądź czerwone mazie trudne do zidentyfikowania, mnóstwo tłuszczu, odrzucający wygląd i forma podania – tak wygląda większość zamieszczanych przez internautów zdjęć.

Za pośrednictwem tego profilu każdy może podzielić się swoim rozczarowaniem czy wściekłością, gdy zamiast upragnionego dania z ulotki czy oferty w internecie dostał do domu bądź biura jedzenie jak z koszmarów. Królują frytki, kebaby, pizze, kiełbaski i inne fast foody, które delikatnie mówiąc, nie wyglądają apetycznie.

