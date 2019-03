Miał poprawić ich zdjęcia. Z takich efektów nie mogli być zadowoleni

Galeria:

Mistrz Photoshopa i prośby internautów. Efekt?

Fridman to nie byle kto. Na Facebooku jego wyjątkową działalność obserwuje ponad milion użytkowników. Popularność zdobył nie tylko dzięki perfekcyjnemu opanowaniu zasad funkcjonowania programów graficznych. Jego siłą jest także poczucie humoru i przewrotne podejście do życzeń swoich fanów. Możesz prosić go o co chcesz, ale uważaj – możesz bardzo żałować, kiedy życzenie zostanie spełnione.

Mimo ciętego poczucia humoru Brytyjczyka, nie brakuje osób, które chcą się przekonać na własnej skórze, co też w ich przypadku wymyśli Fridman. Jednego mogą być pewne – nie dostaną tego, co miały na myśli, prosząc.