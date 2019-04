„Pieseł” to nie przypadek. Te psy udowadniają, że shiba inu musiały zostać królami memów

Profil „Pieseł” na Facebooku obserwuje 283 tys. użytkowników. To polski odpowiednik na falę popularności memów „doge” z psami shiba inu, która rozpoczęła się w 2013 roku. Zabawne zdjęcie przedstawiciela tej rasy i kolorowe teksty z obowiązkowym „wow” to znak rozpoznawczy tego typu memów.

Czemu akurat shiba inu? Te japońskie szpice mają niezwykle zabawną mimikę, co wręcz predestynuje je do bycia królami internetu. Jeżeli dołoży się do tego niecodzienne zachowania, pokroju skłonność do leżenia w dziwnych pozycjach i inne wpadki, mamy istne psie gwiazdy. Zobaczcie sami!

Galeria:

Shiba inu - psi królowie internetu i memówCzytaj także:

