54-letnia Paulina Porizkova topless w Sports Illustrated. „Pomyślałam: jest dobrze”

Supermodelka wystąpiła we wtorek w programie „Good Morning America” . Opowiedziała m.in. o sesji dla magazynu „SI” oraz zmaganiu z upływającym czasem. Urodzona w Czechach Paulina Porizkova debiutowała w słynnym Sports Illustrated Swimsuit w 1983 roku, w wieku zaledwie 17 lat. Ponownie zdecydowała się zaprezentować w słynnym magazynie publikującym dorocznie sesje w strojach kąpielowych w 2019 roku.

Jak relacjonowała, początkowo miała wątpliwości, gdy dowiedziała się, że zdjęcia nie będą retuszowane. Kiedy jednak zobaczyła efekt końcowy, przyznała sama przed sobą, że nie jest źle. – Przełknęłam to i pomyślałam: jest dobrze, wyglądam dobrze jak na 54 lata – relacjonowała. Po chwili dodała w żartach do publiczności: „Ale wiecie, drogie panie, że wyglądanie 'dobrze jak na 54 lata' to nie to samo, co 'wyglądanie dobrze', prawda?” .

Już w styczniu na Instagramie Sports Illustrated Swimsuit zamieszczono zostały materiały z sesji z udziałem Porizkovej, która powstawała w Kenii. Na nagraniach widać supermodelkę, która pozuje w stringach i z odsłoniętym biustem, zasłaniając się słomkowym kapeluszem.

Inną gwiazdą tegorocznej edycji magazynu jest 21-letnia Halima Aden, która pozuje w hidżabie i burkini. To pierwsza tego typu sesja w historii „SI” .

Galeria:

Halima Aden - modelka w hidżabie