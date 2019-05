Dzień Mamy najlepiej uczcić, spędzając go razem z nią. Jeśli jednak nie możecie tego zrobić, to koniecznie pamiętajcie chociaż o krótkim telefonie. Choćby o wiadomości. Przemyślcie też dołączenie jakiegoś mema, lub całej paczki memów. Chwila śmiechu (i wzruszenia) to czasem najlepszy prezent!