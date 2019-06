Wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii. Internauci wyśmiewają prezydenta USA

Galeria:

Donald Trump w Wielkiej Brytanii. Nie mogło zabraknąć memów

Jeszcze przed przylotem Donalda Trumpa i jego rodziny do Wielkiej Brytanii wiadomo było, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie miał łatwo. Sam też podgrzał atmosferę, określając księżną Meghan w wywiadzie dla tabloidu „The Sun” słowem 'nasty' oznaczającym zarówno „paskudną” , „niegrzeczną” , „złośliwą” jak i „nieprzyjemną” . Gorzkich słów nie szczędził też po adresem burmistrza Londynu, który zresztą nie pozostawał mu dłużny. Mieszkańców Zjednoczonego Królestwa dodatkowo ubodło to, że Trump w rozmowie z dziennikarzem "The Sun" zdradził swoje polityczne preferencje i wskazał Borisa Johnsona jako najlepszego następcę dla Theresy May. Brytyjczycy odebrali to jako ingerencję w sprawy wewnętrzne kraju.

Lepiej nie było po przylocie. Internauci wypominają prezydentowi m.in. jego dziwne powitanie z królową Elżbietą II, które wyglądało jakby zbijał z nią żółwika. Donald Trump złamał protokół także podczas uroczystej kolacji, poufale klepiąc monarchinię po ramieniu. Dopatrzono się nawet tego, że prezydentowi rzekomo zdarzyło się przysnąć podczas wystąpienia. Wszystko to, a także obecność dzieci prezydenta, posłużyło za pożywkę do internetowych złośliwości.

