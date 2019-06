Ed Sheeran reklamuje ketchup. Zaczęło się od kwietniowego zdjęcia na Instagramie

Zaczęło się (bo dlaczego mielibyśmy podejrzewać inaczej) od jednego zdjęcia. 3 kwietnia na koncie Eda Sheerana na Instagramie pojawiła się fotografia muzyka przemykającego w nietypowej pozie z butelką ketchupu Heinz. Obok zdjęcia Sheeran napisał: „Hej Heinz, mam pomysł na telewizyjną reklamę, jeśli chcecie. Jeżeli nie, nie będę zły. Napiszcie w prywatnej wiadomości, albo niech wasi ludzie skontaktują się z moimi ludźmi. Dużo miłości, wasz największy fan”.

Na odpowiedź amerykańskiej firmy nie trzeba było długo czekać. Osoby obsługujące instagramowy profil Heinza odpisały w równie luźnym stylu i zapowiedziały rychły kontakt. Na efekty współpracy przyszło czekać nam do czerwca. Wtedy to jednocześnie na profilach obu zainteresowanych stron pojawiły się zdjęcia brytyjskiego muzyka ze specjalnym wydaniem ketchupu. Czy raczej „Edchupu”. „On naprawdę istnieje i będziecie mogli dostać go w swoje ręce już niedługo” – poinformował muzyk. Jak łatwo się domyślić, cała sprawa bardzo spodobała się fanom gwiazdy, które w komentarzach wyrażały swój zachwyt i podziw dla Sheerana. Ktoś napisał nawet, że chciałby dostać ten ketchup na swoje urodziny. Cóż, my chyba jednak zostaniemy przy czekoladkach.