Azor, Tina i Puszek obchodzą dziś swoje święto. Zobaczcie najzabawniejsze MEMY z psami

Właściciele zwierząt dzielą się na tych, którzy kochają koty i tych, którzy zdecydowanie bardziej wolą… psy. Nie bez przyczyny zwierzęta te od lat określane są jako „najlepsi przyjaciele człowieka”. Czym zapracowały sobie na takie miano? Wierność i oddanie – to tylko niektóre cechy, które charakteryzują psy. Oprócz tego, wśród innych atutów, mają do zaoferowania dozgonną przyjaźń.

To właśnie dziś jest wielkie święto Azora, Tiny i Puszka i wielu, wielu innych szczekających zwierzaków. Dzień Psa obchodzony jest w Polsce co roku 1 lipca. W naszym kraju to święto zostało zapoczątkowane w 2007 roku. Pamiętaliście o nim? Świętujecie je w szczególny sposób? A może z tej okazji przygotowaliście coś specjalnego dla swoich czworonogów?