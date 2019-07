„Destrukcja się rozpoczęła”. Wyczyn tej papugi obejrzało już 2 mln osób!

Wideo, które w poniedziałek 1 lipca udostępnił na Facebooku Isaac Sherring-Tito, w ciągu niespełna tygodnia zyskało już 2 mln wyświetleń i 38 tys. komentarzy. Na kilkudziesięciosekundowym nagraniu widać papugę, która odrywa kolce przyczepione do muru po to, by uniemożliwić ptakom zakładanie tam gniazd i siadanie. Film powstał w australijskim mieście Katoomba, ale podobne rozwiązania często spotkać można także w Polsce na różnych budynkach użyteczności publicznej. Jak okazuje się na końcu – wysiłki ptaka nie poszły na marne. Na betonie okalającym budynek widać już sporo oderwanych elementów, które zrzuciło zwierzę.

Nagranie z niepokorną papugą wywołało entuzjazm internautów. „Destrukcja się rozpoczęła” – pisze jedna z osób. „Papugi to sk******” – dodaje bez ogródek kolejna. Wiele osób podkreśla, że papugi z rodziny kakaduowatych są niezwykle inteligentne i potrafią pokazać charakter.