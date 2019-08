Małgorzata Godlewska powraca z nową piosenką. „Apokalipsa nadchodzi”

W czwartek 29 sierpnia na YouTubie pojawił się utwór „Meluzyna” w wykonaniu Małgorzaty Godlewskiej. Jest to nowa wersja hitu, który wykonywała Małgorzata Ostrowska. Dotychczas teledysk Małgorzaty Godlewskiej obejrzało ponad 16 tysięcy internautów. „W porównaniu do pierwszych piosenek jest fantastycznie... jednak śpiewania to można się nauczyć”, „Świetnie to zaśpiewałaś”, „Nie wiedziałem, że to napiszę, ale w porównaniu do poprzednich piosenek jest naprawdę dobrze. Oby to dalej szło w takim kierunku” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. „Gosia śpiewa, Gosia śpiewa... Świat się śmieje, świat się śmieje.... ", „Apokalipsa nadchodzi” – dodawali kolejni.

To nie pierwszy występ wokalny Małgorzaty Godlewskiej. W grudniu zeszłego roku wraz z siostrą Esmeraldą zaśpiewała przebój „Pada śnieg”. Przypomnijmy – siostry Godlewskie postanowiły włączyć się także do obchodów 100-lecia polskiej niepodległości. Celebrytki opublikowały w sieci nagranie, na którym zaśpiewały polski hymn.