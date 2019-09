Kogut Maurice uniewinniony. Sąd: Dalej może piać

Wyrok skomentowała szczęśliwa właścicielka Maurice’a. – To ulga dla wszystkich, czekaliśmy na taki wyrok z niecierpliwością – stwierdziła Corinne Fesseau. Właścicielka koguta przyznała, że zwierzę było zestresowane przez dwa miesiące. – Przekażę mu dobrą wiadomość, a jutro rano znów zacznie piać. Wszystko wróci do normy i poczuję ulgę – zapewnia Fesseau.

Sprawa rozpoczęła się dwa lata temu, gdy małżeństwo z miasta przeprowadziło się na wieś i zamieszkało w sąsiedztwie koguta. Ostatecznie para zdecydowała się oddać sprawę do sądu. Pozew zbulwersował opinię publiczną nie tylko we Francji. Na sali sądowej grupa osób z transparentami i w koszulkach z kogutem wspierała walkę o prawo Maurice’a do piania.

Po wyroku małżeństwo, które pozwało koguta, nadal nie będzie mogło spać, a dodatkowo musi zapłacić 1000 euro kosztów sądowych.

