Zwierzęta potrafią dać się we znaki. Przykład? Internauci mają ich co niemiara

Galeria:

Zwierzęta potrafią być wredne. Oni się o tym przekonali

Ma cały pokój i swoje legowisko, ale wciska się do siedziby drugiego psa, a nierzadko i siada na nim. Który właściciel psów nie spotkał się z czymś takim? Wchodzi na klawiaturę, niszczy meble i zostawia sierść, gdzie popadnie – tu z kolei kociarze mieliby dużo anegdot. No i te wieczne walki, podjadanie czy inne występki zakończone niewinnym spojrzeniem z ogólna aparycją pt. „Nie ja to zrobiłem” – właściciele zwierząt mają w zanadrzu dziesiątki takich sytuacji do opowiedzenia.