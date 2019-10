Współczesny ideał piękna? Popularna trenerka przerobiła swoje zdjęcia na wzór 100 gwiazd Instagrama

Cassey Ho jest instruktorką fitness i autorką Blogilates, konta na Instagramie i kanału YouTube, z ponad 4 milionami subskrybentów. W mediach społecznościowych nie raz wypowiadała się na temat obowiązujących dziś „ideałów piękna” i tego jak zmieniały się w czasie. W swoich filmach Ho pokazuje jak w cyfrowej erze łatwo można manipulować swoim wizerunkiem.

Teraz Ho przeanalizowała zdjęcia 100 najczęściej obserwowanych kobiet na Instagramie, w tym Ariany Grande, Seleny Gomez, Kim Kardashian, Kylie Jenner i Beyoncé. Na ich podstawie określiła 22 cechy fizyczne – kolor i długość włosów, długość szyi, kształt twarzy i ciała, kolor oczu, kształt nosa, płaski, ale nie umięśniony brzuch, rozmiar biustu, widoczność pośladków, wiek i wysokość, które składają się na coś, co nazwała instagramowym kanonem piękna.

Następnie poprosiła współpracującego z nią grafika o przeróbkę jej zdjęć, tak, żeby mieściły się w tym standardzie. Jej zdjęcia zostały wzmocnione jaśniejszym światłem i bardziej nasyconymi kolorami, a jej ciało zostało cyfrowo zmienione, aby miała twarz w kształcie serca, większe oczy i figurę klepsydry. Zdjęcia sprzed i po obróbce umieściła na Instagramie, a film z całego procesu można obejrzeć na jej kanale w portalu YouTube.

– Ten projekt pokazał mi, że wszyscy ludzie w sieci obserwują pewien kanon urody, niezależnie od tego, czy uważamy, że go subskrybujemy – powiedziała Ho portalowi Business Insider. – Filmy i projekty tego typu są bardzo ważne, ponieważ ujawniają to, co się faktycznie dzieje, dzięki czemu można cofnąć się o krok i pomyśleć o tym, jak wpływają na nas media społecznościowe – dodała.

„Zastanawiam się, jak będzie wyglądać następny ideał piękna za 10 lat” – tak Ho podsumowała swój projekt w wideo.

Jak idealna sylwetka zmieniała się przez lata?

Już w zeszłym roku Cassey Ho udostępniła na Instagramie zdjęcia, poprzez które pokazywała, jak zmieniały się przez lata standardy piękna. Chciała wtedy uzmysłowić kobietom, żeby pokochały swoją sylwetkę bez względu na obowiązujące „ideały”.

Jak pisze Cassey Ho, w latach 2010-2018 modne były większe pośladki, maleńkie talie i pełne usta. W latach 90. z kolei na topie były duże piersi, płaskie brzuchy i szczupłe nogi. W latach 50. XX wieku modne były sylwetki w kształcie klepsydry, a za ideał uważało się wymiary Elizabeth Taylor czy Marilyn Monroe. Jak pisze blogerka, w latach 20. kobiety chciały mieć mały biust i prostą, chłopięcą figurę. Z kolei w latach 1400-1700 modny zaokrąglony brzuch, szerokie biodra i obfity biust.

Galeria:

Cassey Ho i instagramowy kanon piękna

„Dlaczego traktujemy swoje ciała tak, jak traktujemy modę? W rzeczywistości »produkcja« naszych ciał jest o wiele bardziej niebezpieczna niż produkcja ubrań. Przestań wyrzucać swoje ciało, jakby było modne lub niemodne. Proszę traktuj swoje ciało z miłością i szacunkiem. Nie poddawaj się standardom urody. To wasze ciało jest doskonałym ciałem” – pisze.