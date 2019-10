Tak wyglądają psy... w locie. Spójrzcie tylko na ich pyski!

Galeria:

Psy w locie

Nie ma wątpliwości – te psy to ambitne bestie. Wystarczy rzucić im frisbee, by wyzwolić w nich żyłkę rywalizacji. A od tego już tylko krok do idealnego zdjęcia czworonoga... w locie. Odkrył to Włoch Claudio Piccoli. Mężczyzna od dzieciństwa fascynował się fotografią psów. – Pamiętam, że jako dzieciak trafiłem do babci, gdzie spędzałem całe dnie bawiąc się z psami – wspomniał Piccoli. Wtedy też zafascynował się robieniem czworonogom zdjęć.

Z biegiem lat jego pasja przerodziła się w profesjonalne zajęcie, czego efekty można oglądać powyżej. Piccoli do swoich zdjęć wykorzystuje psich modeli, którym rzucane jest frisbee. Po wielu próbach powstaje zdjęcie idealne – pokazujące emocje i wysiłek psa uganiającego się za zabawką.