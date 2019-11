Córka wspomina słowa Jolanty Kwaśniewskiej. „Wyglądasz jak wiejskie dziecko chore na tyfus”

Jolanta Kwaśniewska przed laty dała się poznać nie tylko jako Pierwsza Dama, ale też wyrocznia stylu dla wielu kobiet. Za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego niejednokrotnie zaskakiwała oryginalnymi i odważnymi stylizacjami. Doczekała się nawet własnego programu „Lekcja Stylu” na antenie TVN, w którym radziła Polakom, co robić, by dobrze się prezentować.

Okazuje się, że prezydentowa. krytycznie potrafiła podejść nawet do wyglądu własnej córki, co przypomniała po latach Aleksandra. „Gdy patrzę na najmodniejszą aktualnie fryzurę męską, przypomina mi się, jak przed laty wziął mnie w obroty pewien znany warszawski fryzjer i tak ciął, i ciął, i był bardzo z siebie zadowolony. Aż zobaczyła mnie mama i rzekła: » wyglądasz jak wiejskie dziecko chore na tyfus, które matka ostrzygła tępymi nożycami «” – napisała Aleksandra Kwaśniewska na Instagramie, używając przy tym licznych hasztagów.

Dyskusja w komentarzach

Jej post wywołał mieszane reakcje. Podczas gdy część osób uznała takie porównanie za błyskotliwe, nie brakowało i takich, które krytycznie komentowały słowa Jolanty Kwaśniewskiej. „Żałosne. Co bardziej Cię śmieszy autorko tego żałosnego tekstu – dziecko ze wsi czy tyfus??” – brzmi jeden z wpisów. Na uwagę internauty, że „z pewnych rzeczy się nie żartuje” zareagowała sama zainteresowana.

„O czym ty mówisz człowieku? To jest żart z modnej aktualnie fryzury, ze mnie, MOJEJ dawnej fryzury i WIELKOMIEJSKIEGO fryzjera. Porównanie, jak to porównanie, ma na celu zobrazowanie jak to wyglądało. I śmieszne jest nie dlatego, na Boga, że śmieszne są dzieci chore na tyfus, tylko przez rozdźwięk pomiędzy tym porównaniem, a tym jak to miało wyglądać. Większość osób tutaj jakoś to rozumie, ale być może ty słysząc „wygląda jak zmokła kura”, myślisz sobie „o kurde, ale pojechał tej kurze”. Bo taki jesteś empatyczny” – napisała Aleksandra Kwaśniewska.

