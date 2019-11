Godni następcy Grumpy Cat? Internauci znaleźli cały miot kociąt, które mogą zastąpić zrzędliwą kotkę

Koty pochodzą z hodowli Catsvill County. Urodziły się 10 października tego roku w miocie oznaczonym literą C. Wszystkie kotki są do siebiebardzo podobne, ale wśród nich znajdują się zarówno samce, jak i samice. Należą do rasy mainkun, jednej z największych ras kotów domowych.

Zdjęcia cudownej piątki małych kotów, których wyraz twarzy według wielu internautów przypominają minę starego zrzędliwego człowieka zostały opublikowana na Instagramie Catsvill County. Rok temu ta sama hodowla stała się popularna ze względu na kotkę Walkirię, która według wielu internautów wyglądała jakby miała ludzką twarz. Możecie zobaczyć ją na poniższym zdjęciu.

Rasa maine coon

Przedstawiciele kociej rasy maine coon (znanej także jako mainkun) są jednymi z największych kotów domowych. Masa dorosłego samca to 4,8 do 11 kilogramów, a samicy 3,5 do 8 kilogramów. Koty z tej rasy są bardzo inteligentne i towarzyskie. Przywiązują się do człowieka.

Rasa maine coon pochodzi z Ameryki Północnej, a jej nazwa nawiązuje do stanu Maine i szopa pracza, nazywanego popularnie coon, do których koty mają być podobne. Według jednej z hipotez dotyczących pochodzenia rasy mówi o tym, że to wikingowie, mogli zabrać podobne do mainkunów norweskie koty leśne na pokłady swoich statków, gdy podróżowali przez Ocean Atlantycki do Nowego Świata. Te koty miałyby się skrzyżować z miejscowymi kotami, dając tym samym początek nowej rasie.

