To jest miłość! Kurierzy UPS pokazują psy, które ich witają

Kurierzy i psy

Jeśli myślicie, że psy zazwyczaj nie darzą sympatią kurierów, to te zdjęcia przekonają was, że nie zawsze jest to prawdą. Czworonogi potrafią bowiem zgotować pracownikom UPS naprawdę gorące powitanie.

Kurier powalony na ziemię? Jeśli, to z radości. Psy, które nie chcą wypuścić kuriera z samochodu? Tylko jeśli czekają na przysmaki. Na tych zdjęciach nie brakuje sytuacji, które dowodzą, że między dostawcami paczek, a zwierzętami ich klientów jest chemia!

