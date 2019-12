Psy czy koty? Te zdjęcia dają jednoznaczne argumenty

Galeria:

Koty i choinki

Może to ich charakter i zamiłowanie do drzew, może wrodzona skłonność do psot. Faktem jest, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia to koty zdominowały wątek na Reddicie, w którym użytkownicy „chwalą się” podłymi zachowaniami swoich podopiecznych.

Niszczenie ozdób, przewracanie choinek, gryzienie prezentów, wspinanie się na świąteczne drzewka – możliwości jest wiele. Choć w tych „wyczynach” zdają się dominować koty, to pojawiają się również przykłady psich figli. Co by nie mówić o jednych, czy drugich zwierzętach, na pewno stłuczona bombka nie zmniejszy miłości do nich, prawda?

