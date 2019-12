Pozwolili psom ze schroniska samodzielnie wybrać prezenty. Oto, co się stało

Czym byłyby święta bez prezentów? Choć podopieczni Dogs Trust Ireland prawdopodobnie mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, czym są święta, to jak najbardziej uwielbiają podarunki. Z okazji Bożego Narodzenia wolontariusze i darczyńcy przygotowali dla czworonogów wiele zabawek. Uznali też, że psy same najlepiej wybiorą to, co im przypadnie do gustu.

W tym celu ułożono w rzędach wszystkie ofiarowane przedmioty. Następnie do pomieszczenia po kolei wpuszczano psy, pozwalając im samodzielnie wziąć to, co się im spodoba. Wszystko było filmowane przez opiekunów, dzięki czemu powstał ten uroczy film. Wideo to kolejna z form, dzięki którym osoby chcą adoptować psa, mogą poznać czworonogi i wybrać tego, którego chcą zabrać do domu.

