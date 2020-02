Dziś Dzień Singla – przeciwwaga Walentynek. Przypominamy najlepsze MEMY

Dzień Singla nazywany też Antywalentynkami obchodzony jest 15 lutego, dzień po walentynkach. Ma wywodzić się z Włoch lub z USA. Święto ma pozwolić zamanifestować radość ze swojej niezależności, a zarazem pokazać, że życie w pojedynkę wcale nie jest gorsze.

Według różnych badań z roku na rok ludzi wybierających życie w pojedynkę przybywa. Np. w Stanach Zjednoczonych jest więcej osób żyjących samotnie niż w małżeństwie. Polska też idzie tą drogą. Mamy 7,5 miliona singli. Możliwe, że w związku z tym wzrośnie też liczba osób, które będą obchodzić to święto.

Coroczne święto zakochanych przypada 14 lutego. Jego nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Co ciekawe, choć przyjęło się, że obchodzenie Walentynek to zwyczaj amerykański, święto to jest obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Historycy twierdzą, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa. Jednym z najważniejszych na świecie miejsc kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, w regionie Umbria we Włoszech. Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno.

Nie wszyscy jednak popierają zwyczaj obchodzenia Walentynek. Część osób krytykuje święto twierdząc, że jest to przejaw konsumpcjonizmu i komercjalizmu, a miłość ukochanej osobie trzeba wyznawać przez cały rok.

