Jak tam po tłustym czwartku? Otrzyjcie łzy memami na temat odchudzania

Na powrót do postanowień noworocznych wbrew pozorom nie trzeba czekać cały rok. Dobrą okazją do pomyślenia o zdrowszych nawykach żywieniowych oraz oczywiście odrobinie ruchu, może być na przykład pierwszy weekend po tłustym czwartku. Tak właściwie, to każdy moment jest do tego dobry. Nie chcemy oczywiście nakładać przesadnej presji. Dlatego też namawiamy was do ćwiczeń w formie memów. Zawsze możecie spalić kalorii po prostu śmiejąc się do ekranu. Śmiech jest także dobry dla waszego serca. No, to na zdrowie.

