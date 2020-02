Tristan porusza się wózku, jest psem. I pracuje na lotnisku

Tristan, który porusza się na specjalnym wózku, jest jednym ze zwierząt wchodzących w skład specjalnej brygady pracującej na lotnisku w San Francisco. Zwierzęta z „Wag Brigade” to prawdziwi czworonożni terapeuci. Zatrudniona w porcie lotniczym w San Francisco jednostka składa się z wykwalifikowanych „specjalistów” – 22 psów i jednej świni. Zwierzęta to podopieczni miejscowego stowarzyszenia na rzecz zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt. Wszystkie psy i świnka o imieniu Lilou przeszły specjalistyczne kursy terapeutyczne dla zwierząt i należą do grupy Animal Assisted Therapy (AAT).

Rozrywka i terapia

Na czym polega rola zwierząt? Brygada przechadza się pod okiem opiekunów po lotnisku, a pasażerowie, którzy z różnych powodów potrzebują wsparcia, mogą liczyć na to, że zrelaksują się dzięki zabawie ze zwierzętami. Czworonogi nie tylko pozwalają się głaskać, ale też mają przygotowany specjalny zestaw sztuczek dla zabawienia podróżnych. Niekwestionowaną gwiazdą brygady jest też Lilou, świnka rasy Juliana. Jej towarzystwo to idealne rozwiązanie dla alergików (zwierzę ma hipoalergiczną sierść – red.) oraz osób, które boją się psów.

Czytaj także:

To pies czy kot? Urocze zwierzę skradło serca internautów