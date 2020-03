Kurski zostaje w TVP jako doradca zarządu. Internauci tworzą MEMY

„10 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki TVP S.A. zawiesiła w czynnościach, na okres 3 miesięcy, panią Marzenę Paczuską-Tętnik, Członka Zarządu Spółki. Na miejsce odwołanego w dniu 09.03.2020 dotychczasowego Prezesa Zarządu Jacka Kurskiego, Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała pana Macieja Łopińskiego, jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu”– przekazano w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacji TVP.

We wtorek okazało się także, że Kurski zostanie w TVP jako doradca zarządu. – Z całego serca dziękuję wszystkim państwu za współpracę, za wspólne poświęcenie i pasję dla budowy siły i potęgi Telewizji Polskiej. Przygotowałem wielką mowę podsumowującą moje dokonania, ale w świetle zaproszenia przez prezesa Łopińskiego, żebym był doradcą zarządu, myślę, że nie ma potrzeby, bo zostaję z państwem na pokładzie w skromnej roli doradcy zarządu, z którym będę się dzielił najlepszą swoją wiedzą – powiedział Kurski na konferencji.

Rada Nadzorcza podjęła też decyzję o zawieszeniu Marzeny Paczuskiej-Tętnik. Jacek Kurski oraz członek zarządu TVP Mateusz Matyszkowicz zwrócili się do Łopińskiego o zawieszenie Paczuskiej-Tętnik. Autorzy pisma mieli wymienić powody, które „powinny być przez Radę Nadzorczą rozważone” . Napisali m.in. o tym, że za sprawą Paczuskiej-Tętnik wstrzymano w 2019 roku emisję billboardów sponsorskich, co miało doprowadzić do strat w wysokości 272 tys. zł. Pojawiają się także zarzuty takie jak prowadzenie taktyki „przypadkowych głosowań, wynikających z niezrozumienia materii uchwał” czy „brak kompetencji menadżerskich”.

Czytaj także:

Jacek Kurski przestanie być prezesem TVP? Oto najlepsze MEMY