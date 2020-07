Imię tego kota nietrudno zgadnąć. Podobnie jak fakt, że jest prawdziwą sławą na Instagramie

Bowie to kot przygarnięty ze schroniska. Swoje piękne imię otrzymał po legendarnym brytyjskim piosenkarzu. Właścicielka kota zdaje sobie oczywiście sprawę, że muzyk nie miał heterochromii, czyli tęczówek oczu w odmiennych kolorach. W rozmowie z portalem Bored Panda podkreśla jednak, że skojarzenie było natychmiastowe, a nadanie tego właśnie imienia nieuniknione.

– Bowie bardzo lubi się bawić, czasami nawet za bardzo! Kocha zabawy z innymi kotami, ale one czasami nie chcą tego z nim robić! – opowiadała Maria Lloret z Hiszpanii. – Jego ulubione zabawki to małe myszki z piszczałkami w środku. Bardzo zabawnie patrzy się, jak podrzuca je w powietrze, żeby potem znowu złapać – dodawała. Zdradziła też, że Bowie bardzo lubi jeść. – Nie znaleźliśmy jeszcze jedzenia, które by mu nie smakowało – zapewnia. – Kiedy widzi torbę smakołyków, momentalnie zaczyna mruczeć.