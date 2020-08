„Przypakowany” pies z ogonem na plecach? Internauci szaleją z przeróbkami, zachwyceni perspektywą zdjęcia

Okazuje się, że Twitter to miejsce stworzone nie tylko do hejtu i jałowych politycznych pyskówek. Możemy tam znaleźć też umięśnionego psa i popis kreatywności internautów. Użytkownik @LLsize_11 dzięki opublikowaniu wyjątkowo zabawnie skadrowanej fotografii zdobył w ten sposób aż 680 tys. polubień. Z kolei w sporej części z 1400 komentarzy znaleźć możemy zabawne i ciekawe wariacje na temat „przypakowanych” zwierząt i tego konkretnego osobnika.

Jeżeli zastanawiacie się, o co chodzi z tym zdjęciem, to zwróćcie uwagę na środek „pleców” czworonoga. Kiedy dojrzycie już, że znajduje się tam ogon, to spójrzcie na jego „ramiona”. To tylne łapy. Zagadka wyjaśniona. Można cieszyć się memami i podziwiać „muskulaturę” sympatycznego pieska.

