Bezlitośnie zadrwił ze swojej żony. Nagranie zdobyło 50 mln odsłon w 5 dni

Przebity palec, czerwona ciecz, łzy i grymas bólu na twarzy. Taki widok nie poruszyłby tylko człowieka z kamienia. A co dopiero mówić o ukochanej osobie! Małżonce Justina Floma z pewnością momentalnie skoczyła adrenalina, gdy ten wezwał ją pilnie do wypadku z „przebitym palcem”. Tylko szokiem i potężną chęcią niesienia pomocy możemy wytłumaczyć to, co stało się dalej.

Mężczyzna udający cierpienie jednocześnie pokazywał żonie, gdzie ma ciąć kombinerkami. Co najlepsze, robił to właśnie "przebitym" palcem. Kobieta długo nie zauważała, że padła ofiarą żartu i w stresie starała się pomóc kochanemu mężowi. Możemy tylko domyślać się, w jakim stresie znalazł się Justin Flom, kiedy już zbierał burę od swojej wrażliwej żony.