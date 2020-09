Bohaterowie klasyków polskiego YouTube'a. Jak dobrze ich zapamiętaliście?

„Połowy z was nie znam ani w połowie tak dobrze, jak chciałbym poznać i mniej niż połowę z was lubię w połowie tak dobrze, jak na to zasługujecie” - ten cytat idealnie oddaje nasz stosunek do nagrań, z których zaczerpnęliśmy inspirację do poniższego quizu. To klasyki polskiego internetu, mogą więc sprawić sporo kłopotów starszym widzom. Nie są to też rzeczy nowe, więc i młodsi będą musieli wykazać się niezłą znajomością polskich „memów z jutjuba”. Wierzymy jednak, że już samo przypomnienie choćby części tych hitów wywoła pozytywną reakcję i uśmiechy na Waszych twarzach. Zapraszamy do zabawy.

QUIZ:

Bohaterowie hitów z polskiego YouTube'a. Jak dobrze ich zapamiętaliście?Czytaj także:

„Chłopaki z baraków” w naszym quizie. Rozpoznasz bohaterów kultowego serialu?Czytaj także:

Memy z Clarksonem podbijają internet. 12 lat od żartu, który stał się inspiracjąCzytaj także:

„Przypakowany” pies z ogonem na plecach? Internauci szaleją z przeróbkami, zachwyceni perspektywą zdjęcia