Przez większość czasu śpi, a mimo to został gwiazdą mediów społecznościowych. Poznajcie Grubego Xianga

Jeżeli lubisz kilka razy dziennie wychodzić na spacery ze swoim pupilem, a do tego masz energię i cierpliwość, by sporo po nim sprzątać, to pewnie należysz do grona fanatyków psów i już przestałeś czytać. Jeżeli jednak wolisz stworzenie, które same się sobą zajmie i przez większość czasu nie będzie zawracać głowy, to z pewnością jesteś miłośnikiem kotów. I Grubego Xianga. To właściwie jeden z najdoskonalszych przedstawicieli swojego gatunku. Jest bardziej puchaty od innych sierściuchów i stwarza jeszcze mniej problemów. Głównie dlatego, że prawie cały czas śpi. Zazdrościmy i nie możemy się napatrzeć.

