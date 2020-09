Wywiad z zakłóceniami w TVP. Prezydent nagle rzucił żartem i przeprosił widzów

Prezydent Andrzej Duda udał się wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą do Włoch. To pierwsza oficjalna wizyta pary prezydenckiej w II kadencji Dudy. Poza spotkaniami z włoskimi politykami, premierem czy prezydentem, para prezydencka była na audiencji u papieża Franciszka w ten piątek.

Prezydent Duda w Rzymie. Pierwsza taka wizyta u papieża

W piątkowym wydaniu „Gościa Wiadomości” prosto z Rzymu z Andrzejem Dudą rozmawiała dziennikarka TVP Danuta Holecka. Prezydent podkreślał, że chciał zjawić się w Watykanie już w maju, w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, ale przeszkodził mu w tym koronawirus.

Jak mówił Andrzej Duda, spotkał go pewien zaszczyt w związku z wizytą. – To jest niezwykle ujmujące, że Ojciec Święty właśnie nas z żoną przyjął jako pierwszą parę prezydencką od praktycznie ośmiu miesięcy. To duży gest ze strony Ojca Świętego – powiedział.

Duda żartuje w TVP o „wietrznym i wiecznym mieście”

Co na pewno odnotowali widzowie „Gościa Wiadomości”, co jakiś czas w wywiadzie przeszkadzała... pogoda. Było słonecznie, ale rozmowę przeprowadzano na wysokości kilku pięter i na otwartej przestrzeni, a wiatr powodował małe zakłócenia, psuł też fryzury prowadzącej i prezydenta.

W pewnym momencie Andrzej Duda poprawiając włosy, powiedział:

– Wszyscy rodacy, którzy nas oglądają, wiedzą, że Rzym jest wiecznym miastem. Ale że jest „wietrznym” miastem, przekonują się właśnie w tej chwili.

Żarcik przypadł do gustu Holeckiej, prezydentowi również, ponieważ głośno się zaśmiał, ponownie poprawił włosy i dodał: – Przepraszamy za te zakłócenia różne.