Zdjęcia kotów, których po prostu nie możecie przegapić. To one ratują internet

Na świecie zawsze działo się wiele, ale dopiero od upowszechnienia się internetu dowiadujemy się o niemal każdej ludzkiej niegodziwości. Daje nam to dziesiątki złych wiadomości dziennie, setki tygodniowo. Wystarczy przy tym spojrzeć na kalendarz i zobaczyć, że do końca wyjątkowo feralnego 2020 roku jeszcze ponad dwa miesiące. Wystarczy spojrzeć za okno, na jesienną, depresyjną pogodę. Nie jest lekko.

Koty. Fundament internetu

W takich trudnych chwilach warto sięgnąć do podstaw. Do tego, co ukształtowało internet i nadal rozjaśnia nam niejeden pochmurny dzień. Panie i panowie – oto koty. Nie zwykłe Mruczki, których zdjęcia przewijacie na Instagramie bez chwili refleksji. To wyjątkowe fotografie, ukazujące kocich bohaterów w niezwykłych pozach, zabawnych kontekstach, a nawet w chmurach. Jeżeli to nie poprawi komuś humoru, to nie wiemy, co innego może to zrobić.

Hmm, może inne galerie ze zdjęciami kotów?

