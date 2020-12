Te psy poważnie nabroiły, ale który wygra w #GuiltyDogChallenge? Pomóżcie wybrać

W naszej redakcji zdania są podzielone. Jedni zgadzają się ze stwierdzeniem, że koty to doskonałe stworzenia, zdecydowanie górujące nad psami, drudzy się nie zgadzają. Tym razem to psiarze będą mieli okazję, by po raz kolejny podyskutować o swoich ulubieńcach. Proszę bardzo: oto oni w pełnej krasie, pokazujący, na co ich stać. Mówicie, że koty drapią meble? Zobaczcie ogryzione „do kości” kanapy. Jakiś Puszek kiedyś wskoczył na stół i zjadł coś z talerza? Popatrzcie na spustoszenia dokonane przez Burka.

Dogspotting Society i #guiltydogchallenge

Dowody zbrodni dokonanych przez czworonożnych milusińskich zbierane są na Facebooku pod hasztagiem #guiltydogchallenge. Akcja powiązana jest z profilem Dogspotting Society, posiadającym obecnie milion członków. Gwarantujemy, że w takim tłumie znajdziecie sporo zdjęć i filmów, które porządnie was rozbawią. Część z nich zebraliśmy w naszej galerii powyżej. Zachęcamy do przeglądania!

Czytaj też:

Koty to prawdziwe gnojki. Odcinek 12345