Melania po raz ostatni stroiła Biały Dom na święta. Tegoroczne hasło to „America is Beautiful”

To już ostatni raz, kiedy Melania Trump może przystroić Biały Dom na okres świąteczny. Jednych to cieszy, innych smuci. My po prostu oglądamy ładne zdjęcia i zachęcamy was do tego samego.