Psy podobne do... wszystkiego. To najlepsza rzecz w internecie na dziś

Czym byłby internet w dobie pandemii (ale i poza nią), gdyby nie zdjęcia zwierzątek? I zabawne zdjęcia zwierzątek? I jeszcze więcej zwierzątek?

No właśnie. Na szczęście nikt nie planuje tego ograniczać, a do tego powstają takie perełki jak #LookAlikeChallenge. Zabawa polega na zamieszczaniu na Facebooku zdjęć swoich czworonogów, które są podobne do... Tutaj inwencja jest właściwie nieograniczona. Dostaliśmy już psy wyglądające jak Baby Yoda, E.T., ale też siodełko do roweru czy bułeczki cynamonowe.

Nie brakuje nawiązań do popularnych memów, choć przyznajemy, że lekko cierpnie nam skóra na myśl o psie zachowującym się jak słynna dziewczynka patrząca z niepokojącym wyrazem twarzy na płonący dom.

