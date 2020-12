Wpadka „Wiadomości”. W materiale o Gwieździe Betlejemskiej wykorzystano fragment „Żywotu Briana”

Widzowie „Wiadomości” TVP mogli w poniedziałek 21 grudnia przecierać oczy z małego zdumienia. Flagowy program informacyjny telewizji publicznej wyemitował bowiem materiał o „Wielkiej Koniunkcji”, czyli spotkania się Jowisza i Saturna w jednej linii z ziemią. Planety zlewają się wtedy w jeden, jasny punkt.

Wobec tego zjawiska pada też określenie Gwiazda Betlejemska, ponieważ doszło do niego na początku naszej ery trzykrotnie i pojawiają się interpretacje, że to te dwie planety mogły być biblijną gwiazdą, która wskazywała drogę Trzem Królom (Mędrcom) do Betlejem. Jednak widzowie (ale tylko w telewizji, o tym później) TVP o Trzech Mędrcach dowiedzieli się dzięki fragmentowi materiału, w którym wykorzystano... film Monty Pythona.

Mędrcy z „Żywotu Briana” w materiale „Wiadomości”

Chodzi o „Żywot Briana” z 1979 roku, obrazoburczą komedię, która wywołała ponad 40 lat temu burzę. Grupa Monty Pythona zawarła w nim satyrę z filmów religijnych, ale mocno czerpała z historii Jezusa (Brian, Żyd, zostaje tam przez pomyłkę wzięty za mesjasza). Film wywołał oburzenie Kościoła, który nazwał produkcję „bluźnierczą” a „Żywot Briana” bojkotowano na całym świecie. „Wiadomości” wykorzystały kadr z „wizyty” Trzech Króli u tytułowego Briana (składają mu dary, ale po zorientowaniu się, że to błąd, kierują się do stajenki).

Co warte podkreślenia, fragment z „Żywotu Briana” zobaczyli tylko ci, którzy oglądali program w telewizji, a w sieci można znaleźć zdjęcia i kadry z tego materiału „Wiadomości”. Oznaczono nawet, że to fragment z tego filmu.

Jednak już w wersji internetowej „Wiadomości” z 21 grudnia są okrojone i materiału o koniunkcji sfer w ogóle nie ma (powinien znaleźć się po materiałach o antysemityzmie). Natomiast na stronach „Wiadomości” w sieci jest materiał „Już dziś niezwykłe kosmiczne zjawisko” o koniunkcji, ale bez fragmentu z „Żywotu Briana”.

Wprost.pl zwróciło się do TVP z pytaniami o sprawę.