W ambasadzie USA już świąteczne nastroje. Georgette Mosbacher najpierw pląsa, potem składa życzenia

To już oficjalne: zaczął się czas świątecznych życzeń, kierowanych od i do Polaków i Polek. Nie inaczej postąpiła ambasador USA w Polsce i ludzie pracujący w ambasadzie. W sieci zamieszczono życzenia na Boże Narodzenie od Amerykanów.

Sama formuła jest jasna i klarowna: Georgette Mosbacher i pracownicy ambasady pląsają do muzyki w tle (wszyscy są podpisani, występują także z rodzinami). Występujący w nagraniu poruszają ustami, udając, że śpiewają „We wish you a merry Christmas”. Film kończy się „spektakularnym” skokiem Andy'ego i już oficjalnymi życzeniami Georgette Mosbacher, która mówi:

– Wesołych ŚwiąT i szczęśliwego Nowego Roku od całej naszej rodziny z ambasady dla waszych rodzin! Niech Bóg wam błogosławi!

Zastępca szefa misji w Polsce, Bix Aliu, składa za to życzenia po polsku: – Wesołych Świąt!

twitter