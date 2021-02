Memy i anime to doskonałe połączenie. Zwłaszcza, gdy inspiracją jest seria o bezużytecznej bogini

„KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!” to japońskia seria ilustrowanych powieści, które doczekały sie także wersji animowanej. To utrzymana w komediowym tonie opowieść o chłopaku, który po śmierci trafia do świata fantasy i tworzy drużynę złożoną z niezdarnych towarzyszek, w tym bogini o imieniu Aqua, która okazuje się kompletnie bezużyteczna. Bohaterowie postanawiają więc porzucić swoją misję i żyć wygodnie w fantastycznej krainie. Mimo wszystko wikłają się jednak w potyczki z siłami zła i dzięki zbiegom okoliczności mozolnie realizują swoją pierwotną misję.

Część z zebranych przez nas memów odnosi się do fabuły opisywanego wyżej anime, ale zdecydowana większość tylko użycza zabawnych ujęć i wizerunków postaci do komentowania aktualnych tematów, takich jak kwarantanna, walentynki, samotność, premiera Cyberpunka 2077 czy bycie weebem (fanatykiem japońskich kreskówek i Japonii). Odnajdą się wśród nich nie tylko fani kultury Dalekiego Wschodu. Po raz kolejny możemy przekonać się, że memy to zjawisko łączące ludzi ponad kulturami i dziedzinami sztuki.

