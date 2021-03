Nie śpi, bo trzyma statek. Bohaterska postawa koparki uwieczniona w memach

Wypadek statku Ever Given należącego do korporacji Evergreen to jeden z poważniejszych wypadków w historii Kanału Sueskiego. Blokada tego kluczowego odcinka skutkuje ograniczeniem światowej wymiany hanbdlowej o nawet 10 proc. Co jednak poradzimy, kiedy zdjęcia i cała sytuacja dotycząca tego nieszczęsnego okrętu tak silnie inspirują internautów do żartów? Zwyczajnie nie możemy powstrzymać się przed pokazaniem Wam najlepszych spośród nich.

Pandemia i zablokowany Kanał Sueski

Światowy handel i transport niemal od początku pandemii przeżywają duże utrudnienia. Już podczas pierwszej fali tankowce i kontenerowce miały problemy z wchodzeniem do niektórych portów. Odczuły to ich załogi, które często musiały przechodzić kwarantannę, przez co opóźniony był także rozładunek towarów. Handel w internecie kwitł, ale dostawa kupionych towarów przeciągała się tygodniami.

Do problemów pandemicznych dołączyła teraz kolejna przeszkoda. Ma ponad czterysta metrów długości i zablokowała Kanał Sueski. Jeden z największych kontenerowców świata – Ever Given – zarył dziobem w brzeg kanału i utknął na dobre. Jednostka nie poradziła sobie z burzą piaskową i silnymi podmuchami wiatru w okolicach Suezu.

Po pierwszych nieudanych próbach udrożnienia przeprawy, eksperci oceniają, że może to zająć nawet kilka tygodni. Na miejscu pracuje obecnie osiem holowników i koparka, która stała się bohaterką większości memów. Jej zadaniem jest podkopanie zakleszczonego w brzegu dziobu kontenerowca.

Problem jest o tyle duży, że kanał jest najszybszym połączeniem morskim między Azją a Europą. Odpowiada za około 10 proc. światowego handlu. Dostawy wielu produktów i surowców będą się opóźniać, gdyż statki muszą stać w wielokilometrowej kolejce lub wybrać dużo dłuższą drogę dookoła Afryki.

