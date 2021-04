Rozpoznasz grę po opisie? Tylko największe hity

Nawet jeśli nie każdy grał w tytuły z poniższego quizu, to na pewno każdy przynajmniej o nich słyszał. To absolutna klasyka gatunku, więc dla wyjadaczy test ten może być nawet zbyt łatwy. Pozwoli jednak wybadać, z jakim typem graczy mamy do czynienia i pomóc w ustaleniu poziomu trudności dla kolejnych zagadek. Udanej zabawy i nie dajcie plamy!

QUIZ:

Rozpoznasz grę po opisie? Tylko największe hityCzytaj też:

To najbardziej znani superbohaterowie naszych czasów. Ilu Avengersów rozpoznasz?