Polski pies hitem mediów społecznościowych. 30 mln odtworzeń na TikToku

To nagranie albo już widzieliście, albo zaraz zobaczycie. Donosi o nim już brytyjski „The Sun”, dlatego zaryzykujemy tezę, że szczyt jego popularności wciąż daleko przed nami. Już teraz w serwisie TikTok wyświetlono go ponad 30 milionów razy. Gdy zaczynaliśmy pisać ten tekst, było to jeszcze 27 milionów. Sami widzicie, że spektakularny sukces krótkiego nagrania trudno nawet obecnie zmierzyć.

Na filmiku widzimy prostą scenkę. Właścicielka psa, u której słychać głos polskiego lektora telewizyjnego, przedrzeźnia swojego psa. Wystawia język i podobnie jak on wyrzuca z siebie szybkie oddechy. Zaskoczone jej zachowaniem zwierze odwraca się w stronę swojej pani i robi przezabawną, jakby oburzoną minę. Po chwili sytuacja się powtarza.

Użytkowniczka @gangrottie ma na swoim TikToku oraz Instagramie znacznie więcej materiałów z psami tej samej rasy. Kto wie, jakie jeszcze skarby można znaleźć na jej profilach.

