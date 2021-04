Lubicie Elona Muska? Przypomnijmy jego największe dziwactwa

Elon Musk to nie tylko najbogatszy (od czasu do czasu, zależnie od wahnięć giełdowych) człowiek świata i mąż świetnej artystki – Grimes. To nie tylko lekko szalony twórca, rzucający kreatywnymi pomysłami na lewo i prawo. To także świetny mówca, dowcipny i charyzmatyczny lider oraz fan współczesnej popkultury, w tym także subkultury memów. Przede wszystkim jednak to wulkan energii, który nie usiedzi długo na miejscu i od czasu do czasu musi coś zbroić, dopuszczając do głosu swojego wewnętrznego chłopca.

Biorąc pod uwagę listę jego wybryków i psikusów, a także wstydliwych czasem wpadek, postanowiliśmy przypomnieć te najgłośniejsze, najbardziej nośne medialnie. Mamy nadzieje, że chociaż kilku nie znaliście lub nie pamiętaliście. Dzięki temu przeglądanie poniższej listy będzie dla was jeszcze ciekawsze.

Cameo w filmie „Iron Man 2”



"S, 3, X on the bridge" - jak sama nazwa wskazuje, 3 modele Tesli na moście



Elon Musk pali trawę w programie Joe Rogana



Związek Muska z Grimes i imię ich dziecka: X Æ A-12 Musk



Wysłanie samochodu Tesla Roadster na orbitę



Szerzenie teorii spiskowych na temat COVID-19



Cameo w kreskówkach, m.in. „Rick and Morty”



Wrzucanie tweetów a z oficjalnych kont firm Muska, powodujące ogromne straty



Nagranie piosenki „RIP Harambe”



Wyśmiewanie zaimków w kontekście osób transpłciowych



Nazwanie nurka, który ratował dzieci w Tajlandii, mianem „pedo guy”



Promowanie czegoś na kształt tuneli jako innowacyjnego wynalazku



Musk speszony przez Wernera Herzoga

